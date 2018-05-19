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Kuzey Kore'nin tehdidi, ABD'ye geri adım attırdı

CNN International, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD'yle görüşmeyi iptal etme tehdidi nedeniyle B-52 savaş uçaklarının artık Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.

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Kuzey Korenin tehdidi, ABDye geri adım attırdı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki tarihi zirvenin riske girmesi üzerine Washington yönetimi, ünlü bombardıman uçağı B-52'lerin rotasını değiştirdi.

Bu gelişme, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD-Güney Kore askeri tatbikatına kızıp Seul yönetimiyle görüşmeyi askıya alması üzerine gerçekleşti. Kim ayrıca Trump'la 12 Haziran tarihinde Singapur'da yapılacak tarihi buluşmayı da iptal edebileceğinin sinyalini vermişti.

CNN International, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.

Etiketler: Kuzey Kore, Kim Jong Un, bombardıman uçağı, b52, abd
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