Kuzey Kore'nin nükleer kararına Çin'den destek

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Çin, Kuzey Kore'nin kararının Kore Yarımadası'ndaki durumu iyileştirmeye yardımcı olacağına inanıyor ve bunu memnuniyetle karşılıyor" denildi.

Nükleer denemeleri durdurma kararı

Kuzey Kore haber ajansının bildirdiğine göre, Kim Jong-un tüm nükleer denemeleri durdurma kararı aldı. Kim, "Nükleer silah geliştirme sürecini tamamladık. Bugünden geçerli olmak üzere nükleer denemeleri durduruyoruz. Kıtalar arası füze denemeleri dahil. Artık bunlara gerek yok" dedi.

Kuzey Kore lideri, bir nükleer deneme tesisini de kapatacaklarını açıklayarak "Tesis görevini tamamladı" diye konuştu.

Ajansın haberinde, ülke ekonomisi için olumlu bir ortam oluşturmak için Kuzey Kore'nin gerek komşuları gerekse uluslararası toplum ile aktif diyalog içinde olacağı da belirtildi.

Kaynak: Reuters