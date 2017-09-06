  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.436
    EURO 4.098
  • BIST 109590.51
    ALTIN 147.768
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin görüntüleri yayımlandı

Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin görüntüleri yayımlandı

Kuzey Kore'nin pazar günü yaptığı nükleer denemenin toprak kaymalarına neden olduğuna dair uydu görüntüleri yayımlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Korenin nükleer denemesinin görüntüleri yayımlandı

Kuzey Kore'nin pazar günü yaptığı nükleer denemenin toprak kaymalarına neden olduğuna dair uydu görüntüleri yayımlandı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve silahlanma faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen "38 North" adlı analiz grubunun internet sitesinde yer alan açıklamada, uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin nükleer denemesinden sonra testin yapıldığı Punggye-ri tesisi ile yakınlarında birçok toprak kayması tespit edildiği bildirildi.

Uydu görüntülerinin denemeden bir gün sonra alındığına işaret edilen açıklamada, nükleer tesis çevresindeki çeşitli alanlarda da yapay depremler nedeniyle yerden havaya kum ve çakılların püskürdüğünün görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, nükleer tesisin en yüksek noktası Mantap Dağı yakınlarında da bozulmaların meydana geldiği vurgulanarak, "Bu bozulmalar, Kuzey Kore'nin daha önceki 5 denemesinin yol açtığı bozulmalardan daha büyük ve daha geniş." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bazı uzmanların, nükleer deneme sonucunda tesisin altındaki bir tünelin havaya uçtuğu iddialarına ilişkin olarak görüntülerde böyle bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Kuzey Kore pazar günü sabah saatlerinde, kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuştu.

Seul yönetimi, Pyongyang'ın 2006 yılından beri yaptığı 6'ncı nükleer denemenin bugüne kadar gerçekleştirdiği en güçlü nükleer deneme olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları denemenin 6,3 şiddetinde sarsıntıya yol açtığını kaydetmişti.

Etiketler: Kuzey Kore, Kim Jong Un
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER