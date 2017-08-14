Kuzey Kore'nin hedefindeki Guam'ın önemi ne?

Kuzey Kore'nin füze fırlatmakla tehdit ettiği ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki adası Guam'da 4 bin ABD askeri bulunuyor.

Guam, geçen hafta Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam etmesi haline "gazap ve öfkeyle" karşılık vereceğini açıklamasının ardından Pyonyang yönetiminin adaya füze fırlatacağı yönündeki iddialarıyla gündeme geldi.

ABD ve Kuzey Kore arasında tırmanan gerilim tarafların karşılıklı tehdit içeren açıklamalarıyla devam ederken, ABD üslerinin bulunduğu adada tansiyon yükseliyor.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin ABD için tehdit unsuru olduğuna dikkat çekerek bu denemelerin bir an önce sona ermesi yönünde çağrıda bulunmuş, bu çağrıya kulak verilmezse Kuzey Kore'nin ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Bu açıklamalardan iki gün sonra, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da, Pyongyang yönetiminin ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'na Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzeyle saldırı hazırlığı içerisinde olduğu haberi yayınlanmıştı.

İki ülke arasında uzun zamandır yaşanan gerginlikte bir anda hedef haline gelen Guam Adası ise bir tatil adası olarak bilinmesinin yanı sıra ABD için bölgesel anlamda önemli konuma sahip.

Pasifik'teki kilit nokta

Kuzey Kore'nin yaklaşık 3 bin 500 kilometre güneydoğusundaki 160 bin nüfuslu Guam Adası, ABD’nin Pasifik'teki kilit noktalarından biri olarak görülüyor. Ada, 544 kilometrekare büyüklüğünde.

Guam Adası'nda toplam 4 bin askeri bulunan ABD, bu sayıyı 10 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor. ABD’nin, Kore yarımadası ve Çin Denizi'nin kontrolü için stratejik öneme sahip bu adada Andersen Hava ve Deniz üsleri bulunuyor. Adanın yaklaşık yüzde 30’unu ABD ordusu kullanıyor.

ABD, adaya ayrıca THAAD Füze Savunma Sistemi yerleştirdi. Bu sistem olası bir Kuzey Kore saldırısına karşı kısa ve orta menzilli füzeleri radar sistemi sayesinde tespit ederek füzeleri düşüş aşamasında yok edebilme gücüne sahip. THAAD sisteminin 200 kilometre menzili ve 150 kilometre yükseğe füze fırlatma kapasitesi bulunuyor.

Guamlılar Amerikalı fakat Başkanlık için oy kullanma hakları yok

ABD’nin Pasifik’teki varlığı için önemli role sahip adaya en yakın ada yaklaşık 920 kilometre uzaklıkta Mikronezya adaları. Papua Yeni Gine ise 2 bin 200 kilometre uzağında yer alırken, Filipinler ve Japonya Guam'ın 2 bin 500 kilometre uzaklığında bulunuyor.

2015'te yapılan çalışmaya göre, Guam’ın nüfusunun yüzde 40’ını Chamorro adındaki yerli bir ırk oluşturuyor, nüfusun yaklaşık yüzde 25’i ise Filipinli. Öte yandan, Guam ABD'nin bir eyaleti olarak görülüyor.

Guamlılar her ne kadar ABD vatandaşı olsa da Başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip değil.

ABD’nin eski Pasifik komutanlarından Robert Willard, 2010'da Kongrede yaptığı konuşmada, Guam Adası'nı “ABD’nin batısındaki en uzak kara parçası” olarak nitelendirmişti.

Guam farklı ülkeler tarafından sömürüldü

Asya ülkeleri için önemli bir tatil merkezi olarak bilinen ve ABD'nin Pasifik’teki en önemli üssü olan Guam, farklı ülkelerce sömürüldü.

Guam ilk olarak 1565'te İspanyolların kontrolüne geçti. 1898'de yaşanan İspanyol-Amerikan savaşından sonrasında ada, Washington yönetiminin eline geçmesiyle ABD için stratejik nokta haline geldi.

1941 yılında ise ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesini hızlandıran Pearl Harbor saldırısının hemen ardından Japonya, Guam'ı işgal etti. 1944 yılında ada tekrar ABD’nin kontrolüne geçti.

İkinci Dünya Savaşı, 1945’te, Amerikan ordusunun Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmasıyla son buldu.

ABD Kongresi 1950'de oy vermek gibi bazı haklardan mahrum bırakarak Guam Adası'nı ABD toprağı olarak kabul etti. Guam Adası sakini ABD vatandaşları, diğer eyaletlerde yaşayan ABD vatandaşlarının aksine federal devlete vergi de vermiyor.

Guam Adası sakinleri endişeli

Kuzey Kore'nin bu ay vuracağı yönündeki iddialar üzerine ada sakinlerini korku sardı. Bunun üzerine Guam Valisi Eddie Baza Calvo, ada sakinlerinin endişelenmemeleri gerektiği yönünde açıklama yaptı.

Calvo, İç Güvenlik Bakanlığı ile çalıştıklarını, Birleşik Devletler’in güvenliği sağlayacağını dile getirerek şu anda adaya yönelik tehdit bulunmadığını vurguladı. Adanın Amerikan toprağı olduğunun altını çizen Calvo, vatandaşların korkmamalarını, Beyaz Saray yetkilileriyle görüşmelerin yapıldığını ve adanın savunulacağını belirtti.

Ada sakinlerine acil durum rehberi dağıtıldı

Guam'da gergin bekleyiş sürerken bir füze saldırısına karşı Guam Sivil Savunma Ofisince dört gün önce iki sayfalık uyarı broşürü yayınlandı. Broşürde, ada sakinlerinin olası bir saldırıyla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Broşürde, olası bir füze saldırısı durumunda radyoaktif maddelerden korunmak için beton bir binada, mümkünse yeraltında saklanmaları ve aksi söylenene kadar ayrılmamaları uyarısı bulunuyor. Ayrıca ada sakinlerinin bir ilk yardım çantası oluşturmaları ve soğukkanlı davranmaları gerektiği belirtiliyor.