Kuzey Kore'nin füzesi Japonya'nın üzerinden geçti

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert uyarılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına rağmen yeni bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Japonya, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiğini duyurdu.

Başbakan Şinzo Abe konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzenin Japon hava sahasından geçtiğini bildirdi. Füzenin hareketini takip ettiklerini belirten Abe, "Fırlatmanın hemen ardından Japon hükümeti füzenin hareketini yakından takip edip halkın güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Füze, bölge barışı ve istikrarına yönelik görülmemiş düzeyde tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Abe ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakikalık bir telefon konuşmasında konunun ele alındığını kaydetti.

Kuzey Kore'nin denediği yeni füzenin Japonya’nın Hokkaido Adası üzerinden geçtikten sonra üç parçaya ayrıldığı ve karaya yaklaşık bin kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ciddi bir tehdit olduğunu ve buna karşı doğru zamanda sert bir cevap verileceğini kaydetti.

Füze denemesiyle ilgili Güney Kore'den yapılan açıklamada ise yerel saatle sabah 06.06'da fırlatılan füzenin 550 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve toplam 2 bin 700 kilometre mesafe katettiği bilgisine yer verildi.

Pentagon: ABD için acil bir tehdit değil

Savunma Bakanlığı Basın Operasyonları Müdürü (Pentagon Sözcüsü) Albay Rob Manning pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin füze denemesini değerlendiriyoruz. Japonya üzerinden geçen füzenin Kuzey Kore tarafından fırlatıldığını teyit edemeyiz. Bu füze fırlatılmasıyla ilgili değerlendirme sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Albay Manning, Kuzey Kore'nin denemesinin ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmeye devam etmesi durumunda "dünyanın daha önce görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini" ifade etmişti.

BMGK'da acil toplantı

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho, füze denemesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağrıldığını bildirerek, "Uluslararası toplum Kuzey Kore'ye daha fazla baskı uygulamalı" dedi.