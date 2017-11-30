Kuzey Kore'nin füze deneme görüntüleri yayınlandı

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-15 füzesinin fırlatılma görüntülerini yayınladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un denemeyi kurmaylarıyla beraber izledi.

Kıtalararası balistik füze 53 dakikalık uçuş sırasında 950 kilometre mesafe katetmiş ve 4 bin kilometre yüksekliğe ulaşmıştı. Füzenin yolculuğu Japonya'nın münhasır ekonomik bölge karasularında tamamlandı.

Görüntüleri inceleyen uzmanlar, füzenin önceki denemelerde kullanılanlardan çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, böyle bir füzeyi sınırlı sayıda ülkenin üretebileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber