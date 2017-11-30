  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kuzey Kore'nin füze deneme görüntüleri yayınlandı

Kuzey Kore'nin füze deneme görüntüleri yayınlandı

Kuzey Kore'nin, tüm Amerika Birleşik Devletleri topraklarını vuracak kapasiteye sahip kıtalar arası balistik füzesinin deneme görüntüleri yayınlandı.

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Kuzey Kore Devlet Televizyonu, nükleer başlık taşıyabilen Hwasong-15 füzesinin fırlatılma görüntülerini yayınladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un denemeyi kurmaylarıyla beraber izledi. 

Kıtalararası balistik füze 53 dakikalık uçuş sırasında 950 kilometre mesafe katetmiş ve 4 bin kilometre yüksekliğe ulaşmıştı. Füzenin yolculuğu Japonya'nın münhasır ekonomik bölge karasularında tamamlandı. 

Görüntüleri inceleyen uzmanlar, füzenin önceki denemelerde kullanılanlardan çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, böyle bir füzeyi sınırlı sayıda ülkenin üretebileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kuzey Kore, füze denemesi, füze
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