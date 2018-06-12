Kuzey Koreliler zirveyi herkesten sonra öğrendi

Kuzey Kore'de halkın büyük çoğunluğu Pazartesi sabahı erken saatlerde, liderleri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek için Singapur’da olduğunu öğrendi.

Kuzey Kore'nin tek resmi haber kaynağı ve devlet kontrolündeki Kore Merkez Televizyonu (KCTV), konuyla ilgili 7 dakikalık bir bülten sundu. Ayrıca, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong ve ülkenin resmi haber ajansı KCNA, zirveyle ilgili bilgileri bir gün önce paylaştı.

Haberleri yoktu

Associated Press’in (AP) haberine göre, rejime bağlı medya kuruluşları zirve öncesi hiçbir bilgi paylaşmadı. Sadece Kuzey Kore liderinin Trump'la görüşebileceği yönünde birkaç haber aktarıldı.

"Pyongyang yönetimi iyimser"

Kuzey Kore’de medya organları zamanında haber vermiyor, aktarılacak bilgilerin kontrol edilmesi adına birkaç gün sonra halka haber aktarılıyor. Ancak ABD’li yetkiler, bu sefer zirve öncesi halkın haberdar edilmesini "önemli bir adım" olarak niteledi.

Financial Times’ın Beyaz Saray muhabiri Dennis Wilder, "Kuzey Korelilerin bu adımı, iyi niyetlerini ve zirvenin başarılı geçeceğini planladıklarını gösteriyor" yorumunu yaptı.

Trump ve Kim aynı masada

Birkaç ay öncesine kadar savaşın eşiğine gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Kuzey Kore, Singapur'da barış masasına oturdu.

İlk kez bir Kuzey Kore lideri, görevdeki bir ABD başkanıyla bir araya geldi. ABD tarafı görüşmenin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması sürecini başlatmasını umarken, Pyongyang ekonomiyi çökerten uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Kaynak: Euronews