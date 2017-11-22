  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.966
    EURO 4.66
  • BIST 104834.57
    ALTIN 163.861
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Kuzey Koreli sığınmacılar geri gönderilmemeli"

"Kuzey Koreli sığınmacılar geri gönderilmemeli"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Kuzey Kore'den kaçan sığınmacıların hayatlarından endişe duyduklarını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Kuzey Koreli sığınmacılar geri gönderilmemeli&quot;

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Kuzey Kore'den kaçarak başka ülkelere sığınan kişilerin sınır dışı edilmemesini istedi.

Grandi, Kuzey Kore'den kaçarak başka ülkelere sığınan kişilerin durumu hakkında endişelerini Seul yönetimine iletti.

Grandi, hayatları tehlikede olan kişilerin iade edilmemesi ilkesinin özellikle Kuzey Kore için geçerli olduğunu söyledi.

Güney Kore hükümetine, Kuzey Kore'den kaçarak bu ülkeye sığınan kişilere doğrudan vatandaşlık vermesini tavsiye ettiğini de aktaran Grandi, Seul yönetiminin mülteci kabul etme sistemini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

AA


 

Etiketler: Kuzey Kore, kuzey kore sığınmacıları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER