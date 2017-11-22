"Kuzey Koreli sığınmacılar geri gönderilmemeli"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Kuzey Kore'den kaçarak başka ülkelere sığınan kişilerin sınır dışı edilmemesini istedi.

Grandi, Kuzey Kore'den kaçarak başka ülkelere sığınan kişilerin durumu hakkında endişelerini Seul yönetimine iletti.

Grandi, hayatları tehlikede olan kişilerin iade edilmemesi ilkesinin özellikle Kuzey Kore için geçerli olduğunu söyledi.

Güney Kore hükümetine, Kuzey Kore'den kaçarak bu ülkeye sığınan kişilere doğrudan vatandaşlık vermesini tavsiye ettiğini de aktaran Grandi, Seul yönetiminin mülteci kabul etme sistemini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

AA



