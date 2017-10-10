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Kuzey Koreli korsanlar iş başında

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore'nin askeri belgelerini çaldığı öne sürüldü.

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Kuzey Koreli korsanlar iş başında

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, aralarında Güney Kore ve ABD tarafından hazırlanmış olası savaş planlarının da yer aldığı gizli askeri belgeleri çaldığı iddia edildi.

Yonhap ajansının Güney Koreli Milletvekili Rhee Cheol-hee'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Kore'nin gizli askeri belgelerini bir yıl önce çaldığı ileri sürüldü.

Rhee, aralarında Güney Kore ve ABD tarafından hazırlanmış olası savaş planlarının da bulunduğu 235 gigabaytlık askeri belgenin Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Pyongyang yönetimi ise siber saldırıyla ilgili iddiaları reddetti.

Kuzey Koreli özel eğitimli bilgisayar korsanlarının birçok ülkede faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürülüyor.

Etiketler: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Kuzey Kore
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