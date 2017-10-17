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Kuzey Koreli hackerlar o bankayı hedef almış

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının hedefinde geçen sene Amerikan Merkez Bankası olduğu ortaya çıktı.

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Kuzey Koreli hackerlar o bankayı hedef almış

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının hedefinde geçen sene Amerikan Merkez Bankası olduğu ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre, geçen sene Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Amerikan Merkez Bankasını hedef aldığı ortaya çıktı. 

Korsanlar 1 milyon dolar çalmak için kolları sıvadı. Ancak para çekme talebindeki yazım hatası onları ele verdi.

Korsanların vakıf kelimesinin bir harfini unutması bankacıları şüphelendirdi. Yazım hatasından kaynaklanan bu durum üzerine bilgisayar korsanları yakalandı.

Amerikalı yetkililer Kuzey Kore'nin 6 binin üzerinde korsan ordusu olduğunu ve her geçen gün geliştiğini iddia ediyor.

Kuzey Koreli korsanlar, 2014 yılında Pyongyang'ı eleştiren bir filmin yayınlanmasını engellemişti.

İngiliz istihbaratı, bilgisayar korsanlığı yoluyla Kuzey Kore'nin yılda 1 milyar dolarlık gelir elde ettiğini tahmin ediyor.

Geçtiğimiz aylarda dünyada binlerce bilgisayarın çökmesine neden olan siber saldırının arkasında da Pyongyang'ın bulunduğu düşünülüyor. 

Etiketler: Siber saldırı, siber korsanlar, Pyongyang, Kuzey Kore, Kim Jong Un, Hacker, hack
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