  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Kuzey Koreli atletler Güney Kore’de

Güney Kore’de gerçekleştirilecek PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılması merakla beklenen Kuzey Koreli atletler Güney Kore’ye giriş yaptı.

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Kuzey Koreli atletler Güney Korede

Güney Kore’nin PyeongChang ilçesi, 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Olimpiyatlara katılması merakla beklenen ve Başkanlığını Kuzey Kore Spor Bakanı Yardımcısı Won Kil-u’nn yaptığı Kuzey Koreli atletler, Güney Kore’ye giriş yaptı. 

Kuzey Kore ekibinde, kayak krosu, artistik buz pateni ve kısa mesafe hız pateni gibi branşlarda mücadele edecek 10 atlet bulunuyor. Yangyang Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Heyet, daha sonra Olimpiyat Köyü’ne gitti.

Kore Yarımadasında olumlu atmosfer

Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Ardından 2 Ocak'ta Kuzey Kore'yi olimpiyatlara davet eden Güney Kore yetkilileri, 9 Ocak'ta da Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmeyi teklif etmişlerdi.

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin 9 Ocak'ta, 2 yıl aradan sonra tekrar aynı masada oturması Kore yarımadası'nda olumlu rüzgarlar estirmeye başlamış, taraflar olimpiyatlara ortak takım halinde katılmaya karar vermişti.

Kaynak: İHA

Etiketler: PyeongChang, Kuzey Kore, Kore yarımadası, Kış Olimpiyat Oyunları, güney kore
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