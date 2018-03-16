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Buradasınız : » » Kuzey Kore'den İsveç'e üst düzey ziyaret

Kuzey Kore'den İsveç'e üst düzey ziyaret

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, iki günlük resmi ziyaret için gittiği İsveç'te, Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile bir araya geldi.

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Kuzey Koreden İsveçe üst düzey ziyaret

Son yıllarda Kuzey Kore'den Avrupa'ya yapılan en üst düzey resmi ziyaret, İsveç'te gerçekleşiyor.

İki günlük resmi ziyaret için 4 kişilik heyetle İsveçte bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, dün akşam saatlerinde görüştüğü İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile bugün de bir araya gelecek.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'daki İsveç Büyükelçiliği'nin aynı zamanda ABD, Kanada ve Avustralya'nın diplomatik çıkarlarını da temsil ettiği hatırlatıldı.

Wallström ve Ri arasındaki görüşmelerde İsveç'in ABD, Kanada ve Avustralya ile olan diplomatik varlığı, Kuzey Kore ile ilişkileri, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu gibi konuların ele alınacağı bildirildi.

Muhtemel Trump-Kim zirvesi

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın İsveç'e geliş nedeninin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Mayıs'ta yapılması beklenen görüşmenin arka planını hazırlamak olduğu ifade edildi.

Haberde, İsveç'in tarafsız ülke olarak Mayıs ayında Trump-Kim zirvesine ev sahipliği yapabilmek için hazırlıklara başladığına dikkat çekildi.

Geçen hafta Trump'ın, Kim'den gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström
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