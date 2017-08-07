Kuzey Kore'den Güney'e 'samimiyetsiz' çıkışı

Kuzey Kore, Güney'den gelen uzlaşı çağrılarını "samimiyetsiz" şeklinde nitelendirdi.

Güney Kore yetkilileri, BBC'ye yaptıkları açıklamada, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Koreli mevkidaşıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Haberde, Kang'ın görüşmede Kuzey Kore'nin tartışmalı nükleer programıyla ilgili müzakere önerisini gündeme getirdiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, Pyongyang yönetiminin bu konuda müzakereyi kabul etmeyeceği ve öneriyi samimiyetsiz bulduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni yaptırımlarını reddettiği, bunu egemenliğine yönelik saldırı olarak gördüğü ve yaptırımlara sert karşılık vereceği kaydedildi.

BM yaptırımlarının, "ABD'nin Kuzey Kore'yi bastırma ve izole etmeye yönelik menfur planının" sonucu olduğunu savunan Kuzey Kore, bu yaptırımların hiçbir şekilde ülkeyi nükleer programı konusunda müzakereye veya nükleer denemelerinden vazgeçmeye zorlayamayacağını açıkladı.

BM'nin yeni yaptırımları

BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen tasarıyla, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması kararlaştırılmıştı.

Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanmıştı.

Kuzey Kore 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.