Kuzey Kore'den "Güneş Günü"nde gövde gösterisi

Kuzey Kore, ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası balistik füzeler ve diğer mühimmatla ülkenin kurucu lideri Kim II-sung'un 105. doğum gününü kutladı.

Kuzey Kore'de her yıl 15 Nisan'da "Güneş Günü" olarak kutlanan ülkenin lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim II-sung'un doğum günü için başkent Pyongyang'da askeri tören düzenlendi.

Devlet televizyonu, Kim'i siyah takım elbise, beyaz gömlekle limuzinden inerek merasim kıtasını "gurur" ile selamladığı görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde Kim, Kim Il Sung Meydanı'nda üst düzey devlet görevlileri, binlerce asker ve halkın alkışları eşliğinde kırmızı halıda yürüyerek sahneye çıkıyor.

Ayrıca görüntülerde, kamyonlara yüklenmiş birkaç KN-08 füzesinin geçiş yaptığı görülüyor. Geçit töreninde diğer mühimmat, tanklar, çoklu roketatarlar ve topçu silahlarının yanı sıra denizaltıdan atılmak üzere tasarlanmış katı yakıtlı füze de ilk kez görücüye çıktı.

"Musudan" da halka sergilendi

Uluslararası uzmanlar tarafından "Musudan" olarak adlandırılan, ABD'nin Guam'daki hava üslerini vurma potansiyeline sahip güçlü orta menzilli füze de halka sergilendi.

Askeri jetler uçarak gökyüzünde "105" yazdı.

Ülkenin en güçlü ikinci yetkilisi, Kim'in danışmanı Choe Ryong Hae, törende yaptığı konuşmada, ülkenin ABD'den gelecek herhangi bir tehdide cevap vermeye hazır olduğunu söyledi.

Choe'dan Trump'a suçlama

Choe, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, Kore Yarımadası'na askeri varlık göndererek "savaş durumu yaratmakla" suçladı.

Pyongyang yönetiminin yaklaşık 200 yabancı gazeteciyi ülkeye davet edip cumartesi günü "büyük ve önemli" bir olaya hazırlıklı olmaları çağrısında bulunmasının ardından Kuzey Kore'nin, Güneş Günü kutlamalarında altıncı kez nükleer deneme yapmasından ya da önemli kıtalararası balistik füze denemesinde bulunmasından endişe ediliyordu.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Çin yönetimine "Kuzey Kore sorununu çözme" çağrısı yapmış ve "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin bu konuda bize yardım ederse ne ala. Etmezse biz bu işi kendimiz çözeriz." ifadesini kullanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de dün yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nda bir savaş çıkması halinde bu savaşın kazananının olmayacağını söylemişti.

ABD'nin Suriye'de düzenlediği füze saldırılarının ardından benzeri bir müdahalenin Kuzey Kore'ye yapılabileceği endişeleri artarken Güney Koreli yetkililer, ABD'nin kendilerine danışmadan böyle bir harekete girişmesini beklemediklerini ifade ediyor. AA