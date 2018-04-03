Kuzey Kore'den Çin, Rusya ve Azerbaycan'a üst düzey ziyaret

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, önce Çin'i ziyaret edecek. Ardından, perşembe ve cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olacak.

N. Korea's top envoy to attend conference of Non-Aligned Movement in Baku https://t.co/mNYbX1z2Xv — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 3 Nisan 2018

Pyongyang'dan henüz bakanın temasları konusunda açıklama gelmedi ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ziyareti konusunda çalışmalar yaptığını belirtmişti.

Perşembe günü açılacak iki günlük toplantı, gelecek yıl Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacak olan Bağlantısızlar Hareketi (NAM) zirvesine hazırlanacak.

Kim, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD olumlu veya olumsuz her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır" değerlendirmesi yapmıştı.

Koreler arası zirve

"Koreler Arası Zirve" adı verilen, iki ülke liderleri arasındaki yüz yüze görüşmelerin 3'üncüsü gerçekleştirilecek. Daha önce 2000 ve 2007 yıllarında dönemin liderleri arasında görüşmeler yapılmıştı.

Kore Savaşı'ndan bu yana ilk görüşme 13-15 Haziran 2000'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılmıştı. Zirveye Güney Kore adına dönemin Devlet Başkanı Kim Dae Jung, Kuzey Kore adına ise şu anki lider Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il katılmıştı. Görüşmeler sonunda imzalanan Kuzey-Güney Ortak Deklarasyonuyla Yarımada'nın her iki tarafındaki bölünmüş aileler ve akrabalar arasında buluşmalar düzenlenmesine karar verilmişti.

Deklarasyonun imzalanmasını takiben, aynı yılın Temmuz-Aralık ayları arasında iki ülke arasında bakanlar arasında 4, askeri düzeyde 4, kızılhaç örgütleri arasında 2 ve ekonomik iş birliği alanında çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.

İki ülke liderleri arasındaki ikinci zirve ise 2-4 Ekim 2007'de yine Kuzey Kore'nin başkenti Pyonygang'da yapıldı. Zirveye Güney Kore adına dönemin Devlet Başkanı Oh Moo-hyun, Kuzey Kore adına ise Kim Jong-il katılmıştı. Zirvede 15 Haziran Deklarasyonu'nun uygulanması konusunda karşılıklı taahhütler yinelenmiş, ayrıca Kore Yarımadası'nda nükleer silahlanmanın önlenmesi için yapılan çok taraflı görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber