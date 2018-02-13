  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.682
  • BIST 114821.6
    ALTIN 161.967
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore'den ABD'ye "zorbalık" suçlaması

Kuzey Kore'den ABD'ye "zorbalık" suçlaması

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kendisine karşı zorbalık ve keyfilikle yaptırım kararları almakla suçladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Koreden ABDye &quot;zorbalık&quot; suçlaması

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Pyongyang'a yönelik ağır yaptırımlarla ülkenin egemenliği ve uluslararası hukukun ihlal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, yaptırımların, ülkenin ekonomisi ve halkını boğduğu belirtildi.

Kuzey Koreliler'in varoluş hakkının elinden alındığı savunulan açıklamada, Amerikan yönetimi, zorbalık ve keyfilikle Güvenlik Konseyinde yasa dışı yaptırım kararları almakla suçlandı.

Bu arada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ile son dönemde yaşanan diyalog sürecinin devamının önemine değindi.

Kim, Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'yi ziyaret eden Kuzey Kore heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kuzey Kore, abd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER