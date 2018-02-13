Kuzey Kore'den ABD'ye "zorbalık" suçlaması

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Pyongyang'a yönelik ağır yaptırımlarla ülkenin egemenliği ve uluslararası hukukun ihlal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, yaptırımların, ülkenin ekonomisi ve halkını boğduğu belirtildi.

Kuzey Koreliler'in varoluş hakkının elinden alındığı savunulan açıklamada, Amerikan yönetimi, zorbalık ve keyfilikle Güvenlik Konseyinde yasa dışı yaptırım kararları almakla suçlandı.

Bu arada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore ile son dönemde yaşanan diyalog sürecinin devamının önemine değindi.

Kim, Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'yi ziyaret eden Kuzey Kore heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber