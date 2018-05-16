Kuzey Kore'den ABD'ye zirve tehdidi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan "ABD bizi köşeye sıkıştırır ve nükleer silahlarımızdan tek taraflı vazgeçmemizi isterse, görüşmelere ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu.

Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının "provokasyon" olduğunu belirterek, bugünkü Güney Kore görüşmesini iptal etmiş ve müzakereleri askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters