Kuzey Kore'den ABD'ye tarihi ziyaret

ABD ve Kuzey Kore zirvesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesinden sonra iki taraftan da dikkat çeken adımlar gelmeye devam ediyor.

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin eski istihbarat şefi ve üst düzey diplomatı Kim Yong Chol'ün, muhtemel Kim - Trump zirvesine dair süreci görüşmek için ABD'ye gittiğini açıkladı.

Çin'den Washington'a hareket eden Chol'ün, zirve hazırlıklarını hızlandıracak adımlar atması bekleniyor.

Trump iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Ancak Trump geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'den gelen sert mesajları öne sürerek görüşmenin iptal edildiğini bir mektupla açıklamıştı.

"Ne yazık ki, en son açıklamanızda görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum."

Kuzey Kore'den ılımlı mesaj

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi iptal etmesine ölçülü bir tepki vermişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesajda şu ifadeler yer almıştı:

"Başkan Trump'ın diğer ABD Başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik. Şu andaki husumet, zirveye acil ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor."

Trump: Kuzey Kore'yle zirve 12 Haziran'da bile olabilir

Zirvenin iptal edilmesinin ardından Kuzey'den gelen ılımlı mesajı Trump övgüyle karşılamış, zirvenin hala gerçekleşebileceğine dair açık kapı bırakmıştı.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını söylemişti.

"Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz."

Beyaz Saray'dan bir ekip Singapur'a gitti

Beyaz Saray'dan bir ekibin Singapur'a gittiği, ekibin hafta sonundan itibaren zirve için hazırlıklar yapacağı açıklanmıştı.

Hatıra parası dahi basıldı

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırmış, paraların üzerinde Kim için "yüce lider" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters