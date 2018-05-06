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Buradasınız : » » Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı

Kuzey Kore'den ABD'ye çağrı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD'nin kendisine yönelik "baskı ve askeri tehdit"ten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

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Kuzey Koreden ABDye çağrı

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) verdiği mülakatta, "ABD'nin tehdit ve baskısının nükleer programla ilgili sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını" söyledi.

Yetkili, Kore Yarımadası'nda barış ve uzlaşmaya yönelik adımlar atılırken, ABD'nin Kuzey Kore'yi kasıtlı olarak kışkırtmaya çalıştığını öne sürdü.

ABD kamuoyunu yanlış yönlendiriyor

ABD'nin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade eden yetkili, ABD'nin, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması niyetini, "sanki baskı ve yaptırımlar sonucunda açıklamış gibi bir izlenim vermeye çalıştığını" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

Öte yandan Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, çağrı, abd
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