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Buradasınız : » » Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha

Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

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Kuzey Koreden ABDye bir tehdit daha

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan  Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve ülkesi arasında artan gerginliği değerlendirdi.

BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti.

Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.

Etiketler: Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit
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