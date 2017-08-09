  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Kuzey Kore'den ABD üssüne saldırı hazırlığı duyurusu

Kuzey Kore, ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a saldırı hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

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Kuzey Koreden ABD üssüne saldırı hazırlığı duyurusu

Kuzey Kore, ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a saldırı hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, Pyongyang yönetiminin Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzesiyle saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Guam Kongre üyesi Madeleine Z. Bordallo bir açıklama yayımlayarak, Pentagon yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Guam'ın korunduğunu ve güvenli olduğunu belirtti.

Öte yandan, Güney Koreli bir savunma yetkilisi, Guam'dan ABD'ye ait iki B-1B Lancer bombardıman uçağının Güney Kore uçaklarıyla Kore yarımadası üzerinde eğitim uçuşu yaptığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: Kuzey Kore, abd, saldırı açıklaması, abd guam üssü
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