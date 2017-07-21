  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kuzey Kore'de tehlike çanları çalıyor

Kuzey Kore'de tehlike çanları çalıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), son 16 yılın en ciddi kuraklığını yaşayan Kuzey Kore'nin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

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Kuzey Korede tehlike çanları çalıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), son 16 yılın en ciddi kuraklığını yaşayan Kuzey Kore'nin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

FAO'nun yayımlandığı raporda, ülkede tahıl üretiminin yapıldığı orta ve güney bölgelerin nisan ve haziran aylarında yeterli yağış almadığına dikkat çekildi.

Ekim ve kasım ayında hasat edilecek ürünlerin gelişme dönemi geçtiği için bu ayki yağışların rekoltede etkili olmadığına işaret edilen raporda, bu dönemden sonraki yağmurların kurak dönemin zararlarını giderme noktasında yeterli olmayacağı belirtildi.

Ülkede 2001'den bu yana görülen en ciddi kuraklık nedeniyle bu yılın erken dönem ürün hasadında ciddi düşüş yaşandığı kaydedilen raporda, geçen yıl erken dönem hasadında 450 bin ton tahıl elde edildiği, bu yıl oranın 310 bin tona düştüğü ifade edildi.

Raporda, kuraklıktan etkilenen çiftçileri desteklemek için duruma acil müdahale edilmesi zorunluluğuna dikkat çekilerek, kıtlığın önüne geçilmesi için gelecek 3 ayda Kuzey Kore'nin gıda ithalatı yapması gerektiği vurgulandı.

Muhtemel bir gıda kıtlığından en fazla çocuklar ve yaşlıların mağdur olacağı ifade edilen raporda, ülkeye son yıllarda yapılan gıda yardımlarının ciddi oranda düştüğü hatırlatıldı.

Etiketler: Kuzey Kore, FAO, birleşmiş milletler, kuzey kore açlık, gıda krizi
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