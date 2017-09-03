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Kuzey Kore'de korkutan gelişme

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediğini duyurdu.

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Kuzey Korede korkutan gelişme

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında 5,7 büyüklüğünde "yapay deprem" kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılki altıncı nükleer denemesini yaptığının tahmin edildiği belirtildi.

Amerikan ve Çin kaynakları depremin büyüklüğünü 6 virgül 3 olarak açıkladı.

Çin, ilk depremin ardından, aynı bölgede, 4 virgül 6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Pyongyang yönetiminin yeni nükleer tehdidinin ardından, Tokyo ve Washington arasında yaşanan telefon diplomasisine ilişkin Beyaz Saray'dan da resmi açıklama geldi.

Beyaz Saray, Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore ile birlikte yakın işbirliği yapacaklarını duyurdu.

'Kuzey Kore'den açıklama gecikmedi'

Yonhap haber ajansının Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre Pyongyang yönetimi, bu yılki altıncı nükleer testi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin açıklamasında, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasının denendiği kaydedildi.

Etiketler: Punggye-ri nükleer deneme tesisi, nükleer test, Kuzey Kore
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