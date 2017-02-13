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Buradasınız : » » Kuzey Kore'de başarılı olan füze denemesi

Kuzey Kore'de başarılı olan füze denemesi

Pyongyang yönetimi, hafta sonu yapılan ve uluslararası toplumun tepkisini çeken füze denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

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Kuzey Korede başarılı olan füze denemesi

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, ülkenin, pazar günü balistik bir füzeyi başarıyla fırlattığı bildirildi.

Haberde, Pukguksong-2'nin, "karadan karaya, orta-uzun menzilli balistik füze" özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı, komşu ülkeleri dikkate alarak yüksek açıdan fırlatılan Pukguksong-2'nin nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi bulunduğu kaydedildi.

KCNA ayrıca Kim'in "ülkenin devasa gücüne katkıda bulunan" denemeyi "büyük memnuniyetle karşıladığını" duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00'de Kuzey Pyongan kentinde füze denemesi yaptığını ve füzenin yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe katettiği açıklamıştı.

ABD Stratejik Komutanlığı da sistemlerinin, Kuzey Kore'nin Kusong şehri yakınlarından orta menzilli balistik füze atıldığını saptadığını bildirmişti.

Etiketler: Kuzey Kore, balistik füze
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