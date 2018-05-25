Kuzey Kore: Zirveye acil ihtiyaç var

ABD Başkanı Donald Trump dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal ettiğini yazmıştı. Trump'ın kararına yönelik Kuzey Kore'den ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan'dan geldi. Gwan, Trump'ın çabalarını takdir eden daha uzlaşmacı tepki verdi.

"Trump formülünün işe yarayacağını umuyorduk"

Kim Kye Gwen yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik" dedi.

Kim Kye Gwen ayrıca "Trump formülü olarak adlandırılan şeyin, her iki tarafın da endişelerini gidermeye yardımcı olacağına ve tarafımızın ihtiyaçlarına uyacağına ve konuyu çözüme kavuşturmak için önemli bir etkisinin olacağına umuyorduk" dedi.

Zirveye acil ihtiyaç var

Kim Kye Gwan, Kuzey Kore'nin bazı Amerikalı yetkililere yönelik son eleştirilerinin ölçüsüz Amerikan söylemlerine tepki olduğunu ve şu andaki husumetin zirveye "acil ihtiyaç" duyulduğunu gösterdiğini söyledi.

Kim Kye Gwan, Kuzey Kore'nin Washington'la sorunları çözmeye hâlâ açık olduğunu belirterek, "Trump'ın zirveyi iptal etmeye ilişkin ani ve tek taraflı açıklaması bizim için beklenmedik bir şey ve bundan sadece üzüntü duyabiliriz" dedi.

Trump'ın zirveyi iptal etme kararı

Trump mektupta, "Ne yazık ki, en son açıklamanız görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum" demişti.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada Kim'in "aptalca" bir eylem yapması halinde Amerikan ordusunun hazır olduğunu ve ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlarından vazgeçmeye zorlamak için yaptırımlarla "azami baskı" uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Karşılıklı tehditler gelmişti

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Başkan Donald Trump'ı "oyalamaması" gerektiğini söylemiş, bunun "büyük bir hata olacağı"nı savunmuştu.

Hatıra parası dahi yapılmıştı

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırmış, paraların üzerinde Kim için "yüce lider" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Kuzey Kore, dün nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başlamıştı.

Kaynak: Reuters