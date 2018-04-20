  • 20 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.037
    EURO 4.967
  • BIST 111574.8
    ALTIN 173.941
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore ve Güney Kore arasında "Kırmızı Hat" kuruldu

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında "Kırmızı Hat" kuruldu

Güney Kore Devlet Başkanlığı, kritik zirveden bir hafta önce Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir kırmızı hat (askeri telefon hattı) kurulduğunu açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında &quot;Kırmızı Hat&quot; kuruldu

Seul'daki Devlet Başkanlığı Mavi Ev'i, Prongyang'daki Kuzey Eyalet İşleri Komisyonu'na bağlayan bu hat ile iki Kore arasında tarihi bir adım daha atılmış oldu.

Seul'daki Devlet Başkanlığı yetkilisi Youn Kun-young, “Kore liderleri arasındaki  tarihi telefon hattı henüz yeni kuruldu. Yetkililer arasında yapılan test görüşmesi, 4 dakika 19 saniye sürdü" dedi.

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti. İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Üst düzey bir Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Kuzey-Güney Kore zirvesi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planlardan biri olarak, Kore Yarımadası'ndaki ateşkesin bir barış rejimine geçişi olasılığını düşünüyoruz. Ancak bu, yalnızca Kuzey-Güney Kore arasında çözülebilecek bir mesele değil. Bu, Kuzey Kore'nin yanı sıra diğer ilgili ülkelerle yakın istişareler gerektirir" dedi.

Zirve 27 Nisan'da

Kuzey ve Güney Kore, 27 Nisan'daki Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlanıyor. Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması bekleniyor.

 

Kaynak: AFP

Etiketler: zirve, Kuzey Kore, kırmızı hat, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER