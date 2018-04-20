Kuzey Kore ve Güney Kore arasında "Kırmızı Hat" kuruldu

Seul'daki Devlet Başkanlığı Mavi Ev'i, Prongyang'daki Kuzey Eyalet İşleri Komisyonu'na bağlayan bu hat ile iki Kore arasında tarihi bir adım daha atılmış oldu.

Seul'daki Devlet Başkanlığı yetkilisi Youn Kun-young, “Kore liderleri arasındaki tarihi telefon hattı henüz yeni kuruldu. Yetkililer arasında yapılan test görüşmesi, 4 dakika 19 saniye sürdü" dedi.

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti. İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Üst düzey bir Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Kuzey-Güney Kore zirvesi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planlardan biri olarak, Kore Yarımadası'ndaki ateşkesin bir barış rejimine geçişi olasılığını düşünüyoruz. Ancak bu, yalnızca Kuzey-Güney Kore arasında çözülebilecek bir mesele değil. Bu, Kuzey Kore'nin yanı sıra diğer ilgili ülkelerle yakın istişareler gerektirir" dedi.

Zirve 27 Nisan'da

Kuzey ve Güney Kore, 27 Nisan'daki Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlanıyor. Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması bekleniyor.

Kaynak: AFP