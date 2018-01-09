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Kuzey Kore ve Güney Kore 2 yıl sonra aynı masada buluştu

Kuzey ve Güney Kore, yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez aynı masaya oturdu ve üst düzey görüşmelere başladı.

09 Ocak 2018 Salı 07:27



