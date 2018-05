Kuzey Kore, tutukladığı 3 ABD vatandaşını serbest bırakabilir

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore'deki kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Güney Koreli aktivistler, 3 ABD vatandaşının Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir otele yerleştirildiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter mesajında, kısa süre içerisinde tutuklu ABD'lilerin serbest bırakılabileceğini ifade etti:

"Herkesin bildiği gibi önceki iktidar, Kuzey Kore çalışma kampında tutulan üç rehinenin serbest bırakılması için sonuçsuz kalan çağrılar yaıyordu. İzlemeye devam edin."

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned!