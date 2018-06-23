Kuzey Kore Trump için hala olağanüstü bir tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ülkesi için "olağanüstü bir tehdit" olduğunu ilan etti.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'ye karşı ekonomik yaptırımlara yeniden izin verdi. Trump kararnameyle, bu ülkeyle ilgili "ulusal acil durumu" bir yıllığına uzattı.

Kararnamenin, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Twitter'da "Artık Kuzey Kore'den ABD'ye yönelik nükleer tehdidin söz konusu olmadığı" yönündeki paylaşımından 9 gün sonra imzalanması soru işaretlerine neden oldu.

Başkanlık kararnamesinde, Kuzey Kore hükümetinin politikaları ve eylemlerinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine olağanüstü ve alışılmamış tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim ile Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Kaynak: AA