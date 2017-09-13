  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Kuzey Kore tehditler savuruyor

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararına rağmen, meydan okumayı sürdürüyor.

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Kuzey Kore tehditler savuruyor

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararına rağmen, meydan okumayı sürdürüyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD işgali tehdidine karşı çabalarını 2 katına çıkartacağını duyurdu.

Peru, Kuzey Kore'nin Lima'daki büyükelçisini istenmeyen adam ilan etti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların Kuzey Kore halkına zarar vereceğini savundu, "Amerika'ya karşı kendimizi savunabilmek için çabalarımızı 2 kat artıracağız" ifadesini kullandı.

Pyongyang'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi de, "Amerika'ya hiç yaşamadığı acıları tattıracak yeni önlemlerimiz olacak" dedi.

Kuzey Kore'nin 10 gün önce yaptığı yeni nükleer denemeye tepki olarak, Güney Kore güdümlü füzelerin kullanıldığı yeni bir askeri tatbikat başlattı.

Seul ayrıca, denemenin ardından hafif radyoaktif serpinti saptadığını duyurdu.

Peru da Kuzey Kore büyükelçisine ülkeyi terketmesi için 5 gün süre tanıdı.

Büyükelçi, Peru hükümetinin bu kararla, ateşin üzerine benzin döktüğünü ileri sürdü.

Etiketler: bmgk, Kuzey Kore, Kim Jong Un, kuzey kore abd, Kuzey Kore füze, Pyongyang, Trump
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