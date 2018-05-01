  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.072
    EURO 4.91
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.532
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore, tarihi zirve sonrası ilk adımını attı

Kuzey Kore, tarihi zirve sonrası ilk adımını attı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin propaganda yayınları yaptığı hoparlörleri sökmeye başladığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore, tarihi zirve sonrası ilk adımını attı

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yapılan zirvenin ardından Güney Kore ilk adımı atmış, Kuzey Kore'ye haber ve propaganda yayını yapan hoparlörlerini sökmeye başlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, attıkları bu adımın ardından, Kuzey Kore'nin de aynı amaçla kullandığı hoperlörleri sökmeye başladığını açıkladı.

Güney Kore - Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: propaganda, Kuzey Kore, hoparlör, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER