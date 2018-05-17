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Kuzey Kore: Sorunlar çözülene kadar Güney'le görüşmeyeceğiz

Kuzey Kore, Güney Kore ile bu hafta yapılacak üst düzey toplantıyı askıya almasına yol açan sorunlar çözülmediği sürece Seul ile görüşme masasına oturmayacağını açıkladı.

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Kuzey Kore: Sorunlar çözülene kadar Güneyle görüşmeyeceğiz

Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon, ABD ve Güney Kore'nin yaptığı "Max Thunder" yıllık ortak hava muharebe tatbikatlarını kınadı ve Güney Kore Parlamentosu'nu isim vermeden, "çok kötü insanlarla" görüştüğü için eleştirdi.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının provokasyon olduğunu belirterek, Güney Kore ile görüşmesini iptal etmiş ve müzakereleri askıya almıştı.

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin de yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, tatbikat, Kuzey Kore, güney kore, abd
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