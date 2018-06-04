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Kuzey Kore savunma bakanı ve ordu liderlerini değiştirdi

Kuzey Kore yönetimi, ABD ile 12 Haziran'da yapılacak zirve toplantısı öncesinde savunma bakanı ile ordunun tepesindeki isimleri değiştirdi.

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Kuzey Kore savunma bakanı ve ordu liderlerini değiştirdi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakan Yardımcısı No Kvang-çol, Bakan Pak Yong-sik'in yerine göreve getirilirken, Genelkurmay Başkanı Ri Myong-su'nun yerine de yardımcısı Ri Yong-gil atandı.

Ayrıca Kore Halk Ordusu Siyasi Büro Direktörlüğüne de General Kim Su-gil yerine General Kim Jong-gak'ın geçtiği bildirildi.

Diplomatik açılıma ayak uydurabilecek isimler tercih edildi

İstihbarat kaynakları Pyongyang yönetiminin yeni atamalarda "son dönemdeki diplomatik açılıma ayak uydurabilecek esneklikteki" isimleri tercih ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimin ayrıca, değişikliklerle diplomatik adımlara itiraz edebilecek ordu mensuplarını "hizaya getirmeyi amaçladığı" yorumları yapılıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Singapur'da zirve toplantısında bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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