Kuzey Kore saat dilimini Güney Kore'ye göre ayarladı

Kuzey Kore resmi haber ajansında (KCNA) yer alan habere göre dün gece 23.30'da Kuzey Kore, resmi yerel saatini 30 dakika ileriye aldı.

Kuzey Kore, 2015 yılında, 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın işgalinden kurtulmalarının 70. yıl dönümünde, ülkenin saat dilimini Güney Kore’nin yarım saat gerisine almış, böylelikle Japonya sömürgesi döneminden kalan son izlerin de Pyongyang saat dilimiyle sökülüp atılacağını söylemişti.

Kim Jong-un zirvede söz vermişti

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Koreler arası tarihi zirvede varılan uzlaşmalar neticesinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’e aynı saat dilimine geçecekleri sözünü vermişti.

KCNA'nın yaptığı açıklamada, saat farkını sıfırlamanın Kore birliğini hızlandırmak için "ilk pratik adım" olduğu belirtildi.

Güney Kore - Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: BBC, AA