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Kuzey Kore - Rusya zirvesi için ilk adım atıldı

12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek Kim Jong-un'un, Eylül ayında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşebileceği açıklandı.

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Kuzey Kore - Rusya zirvesi için ilk adım atıldı

Rus haber ajansı RIA'ya göre, Rusya ve Kuzey Kore liderlerini bir araya getirecek tarihi zirveye dair detaylar netleşmeye başladı. Haberde, Putin ve Kim'in iki ülke sınırındaki Vladivostok'ta görüşebileceği ancak lokasyona dair farklı seçeneklerin de değerlendirildiği açıklandı.

İki ülkenin üst düzey yöneticileri, zirvenin detaylarını görüşmeye devam ediyor.

Lavrov aracılığıyla mektup göndermişti

Geçtiğimiz hafta Kim Jong-un ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hem iki ülke ilişkileri ve Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeleri konuşmuş hem de Putin'in mektubunu Kim'e iletmişti.

Mektubun içeriğine dair iki taraftdan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, rusya, Kuzey Kore, kim, Putin
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