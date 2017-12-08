Kuzey Kore: Nükleer savaş kaçınılmaz

Kuzey Kore'den , savaşın artık bir olasılık değil zaman meselesi olduğu yönünde sert bir açıklama geldi.

Açıklama, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin bölgedeki ortak askeri tatbikatı devam ederken geldi.

Bakanlık, Kore Yarımadası'nda yapılan bugüne kadarki en büyük askeri tatbikatın doğrudan kendilerini hedef aldığı görüşünde.

Savaşın kaçınılmaz olduğunu belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı; "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Biz savaş istemiyoruz ama savaştan da saklanmayacağız." açıklamasında bulundu.

Pyongyang, bir hafta önce ABD ana karasının tümüne ulaşma kabiliyetine sahip şu ana kadarki en güçlü kıtalararası balistik füzesini denediğini açıklamıştı.

TRT HABER

