Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu

Kuzey Kore haber ajansının bildirdiğine göre, Kim Jong-un tüm nükleer denemeleri durdurma kararı aldı.

Kim, "Nükleer silah geliştirme sürecini tamamladık. Bugünden geçerli olmak üzere nükleer denemeleri durduruyoruz. Kıtalar arası füze denemeleri dahil. Artık bunlara gerek yok." dedi.

Kuzey Kore lideri, bir nükleer deneme tesisini de kapatacaklarını açıklayarak "Tesis görevini tamamladı." diye konuştu.

Ajansın haberinde, ülke ekonomisi için olumlu bir ortam oluşturmak için Kuzey Kore'nin gerek komşuları gerekse uluslararası toplum ile aktif diyalog içinde olacağı da belirtildi.

Açıklamanın, Kuzey Kore ile Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşmesi beklenen zirveden önce gelmesi dikkat çekti.

"Dünya için iyi bir haber"

Amerika Birileşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin kararını, "Tüm dünya için çok iyi haber." olarak niteledi.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.