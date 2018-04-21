Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu

Kuzey Kore haber ajansının bildirdiğine göre, Kim Jong-un tüm nükleer denemeleri durdurma kararı aldı.

Kim, "Nükleer silah geliştirme sürecini tamamladık. Bugünden geçerli olmak üzere nükleer denemeleri durduruyoruz. Kıtalar arası füze denemeleri dahil. Artık bunlara gerek yok." dedi.

Kuzey Kore lideri, bir nükleer deneme tesisini de kapatacaklarını açıklayarak "Tesis görevini tamamladı." diye konuştu.

Ajansın haberinde, ülke ekonomisi için olumlu bir ortam oluşturmak için Kuzey Kore'nin gerek komşuları gerekse uluslararası toplum ile aktif diyalog içinde olacağı da belirtildi.

Açıklamanın, Kuzey Kore ile Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşmesi beklenen zirveden önce gelmesi dikkat çekti.

"Dünya için iyi bir haber"

Amerika Birileşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin kararını, "Tüm dünya için çok iyi haber." olarak niteledi.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore ve dünya için çok iyi haber! Büyük ilerleme! Kendisi ile gerçekleştireceğim zirveyi iple çekiyorum.” ifadelerini kullandı.

Güney Kore de kararı "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik anlamlı bir adım." olarak tanımladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de Kim'in açıklamasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

İhtiyatı elden bırakmamak gerektiğini de belirten Abe,

"Bu sürecin Kuzey Kore'nin nükleer füzelerinin ve programlarının tamamen ve geri dönülemez biçimde ortadan kaldırılması ile noktalanması gerekir." dedi.

Japonya Savunma bakanı da Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası baskının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber