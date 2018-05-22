Kuzey Kore nükleer deneme tesislerini kapatıyor

Pyongyang, Punggye-ri tesislerinin 23-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak kapanışını izlemeleri için uluslararası medyadan az sayıda gazeteci davet etti ancak hiç teknik uzman çağırmadı.

Associated Press, CNN, CBS, Russia Today ve Çin devlet medyasından temsilciler, uçakla Kuzey Kore'ye gitmek için Çin'den hareket etti.

ABD, Kuzey Kore'den tesisin kapatılmasının "kalıcı ve geri dönüşü olmayan, denetlenmesi mümkün ve bilgileri açık şekilde" olmasını istemişti.

Pyongyang, uzun yıllar yoğun rekabet yaşadığı Güney Kore ve ABD ile son dönemde yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda nükleer deneme tesislerini kapatacağını açıklamıştı.

Ancak Kuzey Kore bu anlaşmadan sonra, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmesinin planlandığı zirveden çekilme tehditleri savurmuştu.

Kaynak: Reuters