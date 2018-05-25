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Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti

Kuzey Kore, nükleer denemelerini yaptığı Punggye-ri nükleer deneme sahasını tamamen yıktı. Yıkım anının görüntüleri yayınlandı.

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Kuzey Kore, ülkenin tek nükleer silah deneme tesisi Punggye-ri'yi yıkarak dünyaya verdiği sözü tuttu. Ülkenin kuzey doğusundaki tesiste yeraltı deneme alanları ve tüneller havaya uçuruldu.

O anın görüntüleri Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı tarafından yayınlandı. Nükleer Silah Enstitüsü, yeraltı nükleer denemeleri için başka saha kalmadığını duyurdu.

Kim Jong Un söz vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirvesi sebebiyle iyi niyet jesti olarak nükleer silah deneme sahasını kapama sözü vermişti.

Yapılan jest işe yaramadı

Yıkımdan saatler sonra Amerikan Başkanı Trump, 12 Haziran’da Singapur’da yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmiş, iptal kararını Kim Jong Un’a hitaben yazılmış mektupla şöyle açıklamıştı:

"Ne yazık ki, en son açıklamanız görülen derin öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, uzun süredir planlanan bu görüşmeyi şu anda yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum"

Kuzey Kore de iptal kararının ardından ABD'yle görüşmeye hazır olduklarını, zirveye acil ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: nükleer santral, Kuzey Kore, imha, deneme
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