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Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha ediyor

Kuzey Kore nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı.

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Kuzey Kore nükleer deneme sahasını imha ediyor

Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi.

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: nükleer deneme, Kuzey Kore
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