"Kuzey Kore nükleer çalışmaları sürdürüyor" iddiası

CNN International'ın 38 North adlı bir araştırma grubunun raporuna dayandırdığı habere göre Kuzey Kore, Yongbyon Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi'nin alt yapısında hızlı iyileştirme faaliyetleri yürütüyor.

21 Haziran'da çekildiği açıklanan uydu görüntüleri üzerinde, Kuzey Kore'nin silah programı için yakıt üretmek amacıyla kullandığı bilinen tek nükleer reaktörünü geliştirmeye devam ettiği görülüyor.

İyileştirmeler zirve öncesi planlanmıştı

Uydu fotoğrafları, plütonyum üretim reaktöründeki değişiklikler ve çeşitli destek tesislerinin inşasını gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore'nin söz konusu merkezi iyileştirme planı, ABD ve Güney Kore ile gerçekleşen zirve buluşmalarından uzun zaman önce yapılmıştı. Ancak alınan karar geregi tüm faaliyetlere son verildiği açıklanmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı raporu doğrulamadı

Konuyla ilgili iddialar, Güney Kore Birleşme Bakanlığı'na soruldu. Bakanlık raporu doğrulamadıklarını ancak yakından izlediklerini belirtti.

Kaynak: CNN