Kuzey Kore liderine benzerliği şüphe çekti

Singapur Changi Havalimanı'nda kendisini "Howard X" olarak tanıtan Hong Kong asıllı bir kişi, Kuzey Kore liderine olan benzerliği nedeniyle dikkati çekti.

Singapur polisi tarafından durdurularak çantası aranan adam, gözaltına alınarak yaklaşık 2 saat sorgulandı.

Howard polisin kendisine, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin gerçekleşeceği Sentosa adasından ve Trump'ın Singapur ziyareti sırasında konaklaması beklenen Shangri-La Otel'den uzak durmasını söylediğini ileri sürdü.

Howard, "Polis, bana siyasi görüşlerimi ve diğer ülkelerde herhangi bir protestoya katılıp katılmadığımı sordu. Onlara, hiç bir ayaklanmaya katılmadığımı ve asla katılmayı planlamadığımı ve bunu asla Singapur'da yapmayacağımı söyledim" dedi.

Singapur polisi konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA