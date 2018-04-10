Kuzey Kore liderinden, ABD görüşmesiyle ilgili ilk açıklama

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nden yetkililerle yaptığı toplantıda "resmi olarak ilk kez" Kuzey Kore-ABD görüşmesinden bahsetti.

KCNA, Kuzey Koreli bakanların Kim'e 'Kore Yarımadası'ndaki mevcut gelişmeler' konusunda bir rapor sunduğunu, bunun arasında bu ay Güney Kore'yle yapılacak diğer zirvenin de bulunduğunu açıkladı.

Görüşme tarihi netleşiyor

ABD Başkanı Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile zirvede bir araya gelmeyi 'nükleer silahların yok edilmesini' görüşmeyi kabul etmiş ancak olası Kim-Trump zirvesi konusunda net tarih belli olmamıştı. Trump Kim ile mayıs sonu ya da haziran başında buluşabileceğini belirtmişti.

Trump Twitter'dan duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD olumlu veya olumsuz, her iki yönde de daha ileri gitmeye hazır" demişti.

Görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların gözden geçirilmesi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Eğer zirve gerçekleşirse ilk kez görevdeki bir ABD Başkanı bir Kuzey Kore lideriyle buluşacak.

Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ise 27 Nisan'da yapılacak zirvede bir araya gelecek.

Kaynak: AFP