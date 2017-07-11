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Kuzey Kore lideri, konserde tüm alkışları topladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuk olduğu pop müzik konserinde sahnedeki yıldızlardan daha çok alkış topladı.

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Kuzey Kore lideri, konserde tüm alkışları topladı

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre Kim, üyelerinin hepsi kadınlardan oluşan Moranbong Band grubunun sahne aldığı konsere konuk olarak katıldı.

Pazar günü düzenlenen konserde çoğu üniformalı izleyiciler, Kim'i tezahürat ve alkışlarla karşıladı.

Konserde, Kuzey Kore'nin geçen hafta yaptığı ilk başarılı kıtalar arası balistik füze denemesine atfen "Hwasong Roketi'nin Şarkısı (Song of Hwasong Rocket)" ve "Diğerleri Kıskansın Bizi (Make Others Envy Us)" şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Konserin görüntüleri, Kuzey Kore televizyonunda yayınlanırken, konsere Chongbong Band, State Merited Chorus ve Wangjaesan Art Troupe grupları da katıldı.

ABD, yeni yaptırımların peşinde

Bu arada Amerikalı diplomatlar, ABD'nin, geçen haftaki kıtalar arası balistik füze denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması arayışı içinde olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore, ay bayında başarılı kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Fırlatılan Hwasong-14 füzesinin, iki bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.

Etiketler: kuzey kore lideri
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