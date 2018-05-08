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Buradasınız : » » Kuzey Kore lideri Kim'den Çin Devlet Başkanı Cinping'e ziyaret

Kuzey Kore lideri Kim'den Çin Devlet Başkanı Cinping'e ziyaret

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde havalimanına inen Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'ya ait uçakta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olduğu doğrulandı.

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Kuzey Kore lideri Kimden Çin Devlet Başkanı Cinpinge ziyaret

Çin resmi haber ajansı Şinhua, Kim'in Dalian kentine geldiğini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün ve bugün görüştüğünü duyurdu.

 

 

Haberde, Şi Cinping'in Kim'e "karşılama ziyafeti" düzenlediği ve iki liderin "dostane bir ortamda" öğle yemeğine katılıp iki ülke arasındaki ilişkilere ve ortak endişelere dair konuştukları bilgisi yer aldı.

Kim'den nükleer silah açıklaması

Şinhua'nın aktardığına göre, Kim görüşmede Şi'ye, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Kuzey Kore'nin her zaman bağlı kaldığı net pozisyondur. İlgili taraflar düşmanca politikalardan ve güvenlik tehditlerinden uzak durdukça ulusumuzun nükleer silahlara sahip olması gerekli değil. Nükleer silahlardan arınmaya ulaşılabilir. Umarım ABD ve Kuzey Kore diyalog yoluyla karşılıkla güven tesis edebilir" dedi.

Tarihi zirve sonrası ilk görüşme

Kuzey Kore Lideri Kim, 6 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana ilk yurt dışı gezisini Mart ayında Çin'in başkenti Pekin'e yapmış ve Şi ile bir araya gelmişti.

İkilinin sahil kenti Dalian'daki son teması, Kim ile Güney Kore lideri Moon Jae-in'in iki ülke sınırında yaptığı tarihi zirve sonrası ilk görüşme oldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kuzey Kore, Kim Jong-un, Çinping, çin
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