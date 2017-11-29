Kuzey Kore krizi Kanada'da masaya yatırılacak

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını doğrudan ihlal ettiğini vurgulayan Freeland, şunları kaydetti:

"Bu son deneme, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden pervasız ve tehlikeli bir davranıştır. Kanada, Japonya, Güney Kore ve bölgedeki diğer ortaklara olan desteğini bir kez daha yinelemektedir. Kuzey Kore'yi nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeye zorlayan yaptırımlar dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili bölgesel ve uluslararası çabalara desteğimiz tamdır."

"Kuzey Kore dünyayı tehdit ediyor"

Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının dünyaya doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirten Freeland, bu tehdidin tolere edilemez olduğuna dikkati çekti.

Chrystia Freeland, şunları kaydetti:

"Kanada, Kuzey Kore krizine diplomatik bir çözümün gerekli ve mümkün olduğuna inanıyor. Kuzey Kore provokasyonlarının devam ettiği bir zemine karşı, Asya temaslarım sırasında ABD, Çin, Güney Kore ve Japonyalı mevkidaşlarımla bu konuyu defalarca konuştum. Yakında bu acil uluslararası güvenlik tehdidine yönelik olarak ABD'nin de katılımıyla Kanada'da bir dışişleri bakanları toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantının tarihi ve yeri vakti geldiğinde açıklanacak."

AA