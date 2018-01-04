Kuzey Kore ile Güney Kore iletişim hattından bağlantı kurdu

Yaklaşık iki yılın ardından ilk telefon görüşmesi gerçekleşti.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki iletişim hattı dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla açıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, iki ülke arasındaki yarım saatlik zaman farkı nedeniyle Güney'den başlatılan aramaya henüz mesai saati başlamayan Kuzey'den yanıt gelmedi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore irtibat yetkilisinin daha sonra, iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünden sabah saatlerinde Güney Koreli meslektaşını geri aradığı belirtildi.

Kuzey'in Güney'e bildirmesi gereken herhangi bir şey olup olmadığına ilişkin soruya, Kuzey'deki yetkili, "Hayır, bildirilecek bir şey olursa sizinle irtibat kuracağız." cevabını verdi.

İletişim hattının dün ilk kez açılmasıyla, Güney Kore, yerel saatle 15.30'da Kuzey Kore'den bir çağrı aldıklarını doğrulamıştı.

Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattı 2016'da kesilmişti

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye olimpiyat teklifi

Kuzey Kore Güney Kore ile iletişim hattını yeniden açacak

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kasım ayında, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

Diğer yandan, Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirterek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore de dün, gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

