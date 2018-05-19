Kuzey Kore, Güney'deki 13 işçisinin iadesini istedi

Çin'in kuzeydoğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentindeki bir Kuzey Kore restoranında çalışan 12'si kadın 13 Kuzey Koreli işçinin ülkeye sığınmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kuzey Kore yetkilileri, işçilerin iadesi için Güney Kore'ye başvururken bu işçilerin sığınmayıp kaçırıldıklarına yönelik iddialar ortaya atıldı.

Güney Kore'deki Yonhap ajansının Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırarak verdiği habere göre, Kuzey Kore Kızılhaç Derneği'nden bir yetkili, "Güney Koreli makamlar, Park rejiminin duyulmamış zulmünü kabul etmeli, bu olaya müdahil olanları ağır şekilde cezalandırmalı, kadın vatandaşlarımızı ailelerine geciktirmeden göndermeli ve böylece Kuzey-Güney ilişkilerinin gelişmesi yönündeki isteklerini göstermeli. Gelecekteki tutumlarını ihtiyatlı bir şekilde izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin "zorla kaçırıldığını" iddia eden Kızılhaç yetkilisi, Çin'deki Kuzey Kore restoranının yöneticisi olduğu belirtilen bir kişinin Güney Kore televizyonuna yaptığı açıklamaların kaçırılma olayını doğruladığını savundu.

Kuzey Kore, işçilerin kaçırılmasının Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye yönetimi tarafından planlanmış olabileceğini öne sürerek, Seul'ün mevcut hükümetinin, selefinin hatasını kabul etmesi ve düzeltmesi çağrısında bulundu.

Güney'e sığınan Kuzey Koreli mültecilerin kimliklerinin, ülkelerinde kalan ailelerinin cezalandırılabileceği korkusuyla gizlendiği belirtiliyor.

Söz konusu 13 Kuzey Koreli işçiyle ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Lu Kang, Kuzey Koreli işçilerin, pek çok sığınmacının aksine ülkeye yasal yollardan girdiğini ve 6 Nisan 2016'da Çin sınırından geçerli pasaportlarla çıkış yaptığını ifade etmişti. Güney Kore yetkilileri de daha önceki açıklamalarında bu 13 kişinin sığındığını belirtmişti.

Seul hükümeti kayıtlarına göre, 1950-53 Kore Savaşı'nın bitmesinden bu yana, ülkedeki açlık ve Pyongyang yönetiminin izlediği acımasız siyasetten kaçan 29 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti.

Kuzey Kore'nin, çoğu Asya'da olmak üzere farklı ülkelerde 130 restoran işlettiği ve bu restoranlarda çalışacak kişilerin genellikle Pyongyang yönetimi tarafından seçildiği biliniyor.

Kaynak: AA