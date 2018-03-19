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Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD bir araya geliyor

ABD, Güney Kore ve Kuzey Kore yetkilileri nükleer silahlanmanın önüne geçilmesi için Finlandiya’da bir araya gelecek.

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Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD bir araya geliyor

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın, Amerikan TV kanalı CNN’e yaptığı açıklamada, toplantıda Güney Kore devlet yetkililerinin yanı sıra nükleer silah uzmanlarının da yer alacağı duyuruldu. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kimmo Lahdevirta, görüşmeler sırasında ABD’den devlet yetkilisi olmayan katılımcıların yer alacağını söyledi.

Görüşmelerle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. ABD’li katılımcıların devlet yetkilisi olmama sebebinin, Kuzey Kore’nin resmi olarak ABD’yi tanımamasından kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: nükleer, Kuzey Kore, güney kore, abd
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