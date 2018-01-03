  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.547
  • BIST 117802.26
    ALTIN 159.24
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore Güney ile iletişim hattını yeniden açacak

Kuzey Kore Güney ile iletişim hattını yeniden açacak

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 2016'da kapattığı iletişim hattını yeniden açacağı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore Güney ile iletişim hattını yeniden açacak

Yonhap ajansı, Kuzey Kore devlet radyosuna dayandırdığı haberinde Pyongyang yönetiminin iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde yer alan iletişim hattını yeniden açmaya hazırlandığını duyurdu.

Kuzey Kore’nin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, hattın açılmasıyla Güney Kore ile samimi ve içten bir şekilde yakın temas kurmaya çalışacaklarını kaydetti.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye olimpiyat teklifi

Seul yönetimiyle Güney Kore'de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na hangi seviyede delege gönderecekleri konusunu ele alacaklarını belirten Ri, Seul yönetiminin önerdiği üst düzey diyalog teklifini kabul edip etmediklerine ilişkin bilgi vermedi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Pyongyang yönetiminin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Kasım ayında Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER